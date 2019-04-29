أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلين بـ"سقوط قتيل نتيجة ​حادث صدم​ على أوتوستراد ​الجية​ باتجاه صيدا قرب محطة "كورال"، وحركة المرور كثيفة في الاتجاهين".

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