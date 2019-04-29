استقبل أمين عام حركة الأمة؛ الشيخ عبد الله جبري، وفداً من جامعة المذاهب الإسلامية في إيران، برئاسة سماحة الشيخ د. محمد حسين مختاري، وكان هناك تداول في شؤون العالم الإسلامي.
وشدد الجانبان على أَهمية نشر الفكر الإِسلامي الصحيح والمعتدل، لاسيما بعد سنوات من التشويه المتعمَّد للدين الإسلامي، محذرين من "المخطط الأميركي الاسرائيلي الذي يرمي إلى إشعال فتن طائفية عبر تفجيرات مفتعَلة في بعض البلاد، والمتنقلة بين دور العبادة، لاسيما بعد فشل مشروع الحروب المذهبية والعرقية".
وأكد الجانبان أن "قرار الإدارة الأميركية بشأن فرض عقوبات على أي دولة لا تلتزم بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني محكوم عليه بالفشل، وهو موقف خاطئ يضاف إلى السياسة الخارجية الأميركية، فأميركا غير مستعدة لخسارة تركيا والصين حالياً، ولن تستطيع أيضاً منع إيران من تمرير نفطها عبر البحر".
ولفت الجانبان إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول إقناع ناخبيه بأنه يدعم اسرائيل ويقف في وجه إيران، وقد جعل من السياسة الأميركية في المنطقة "مهزلة"، مشيرين إلى أن "المشكلة ليست في إغلاق مضيق هرمز، إنما في تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي والسلامة العالمية في نفس الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام حركة الامة يستقبل وفدا من جامعة المذاهب الاسلامية بايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.