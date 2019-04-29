خريس: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أرض لبنانية وعلى المقاومة واجب تحريرها

شدد النائب ​علي خريس​، على أن "المنطقة بأسرها تمر بمرحلة صعبة للغاية، ف​القضية الفلسطينية​ أمام ضغوطات ما يسمى "صفقة القرن" التي تعمل ​الولايات المتحدة الاميركية​ والعدو الاسرائيلي ودول عربية لتنفيذ بنودها، ولا خيار أمام الفلسطينيين الا ​المقاومة​".

وأكد خلال رعايته احتفال ​كشافة الرسالة الاسلامية​ في بلدة ​حارة صيدا​ لمناسبة ولادة ​الامام المهدي​ وتكريم فتيات ارتدين الحجاب، أنّ "​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ أرض لبنانية، وعلى المقاومة واجب تحريرها، وكل كلام يقال غير ذلك لا يخدم المصلحة الوطنية". وأمل بأن "تأخذ ​الحكومة​ المبادرة في مواجهة ​الوضع الاقتصادي​ على أسس واضحة من خلال ​محاربة الفساد​ وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية"، وحذر من "مد اليد الى جيوب الفقراء والعسكريين لان ذلك يؤشر الى أبعاد لا تحمد عقباها".

ونوه بـ"الدور الريادي الذي تقوم به الجمعية عملا بتوجيهات الامام القائد السيد ​موسى الصدر​، فالكشاف هو الركن الأساسي الذي يمكنه العمل على إعداد أجيال مؤمنة وقادرة على تحمل المسؤوليات".