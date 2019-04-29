زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في منزله في جب جنين، على رأس وفد ضم النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم والأب طوني رزق ووكلاء كنيسة القديس جاورجيوس في جب جنين، وقدّم له التهنئة بعيد الفصح المجيد.
وتمنى درويش ان تكون قيامة السيد المسيح، قيامة لكل واحد منا لكي نساهم جميعاً بقيامة لبنان، ونوّه سيادته بالدور الوطني الكبير والجامع لدولة نائب رئيس مجلس النواب في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر درويش زار الفرزلي مهنئا بعيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.