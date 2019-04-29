درويش زار الفرزلي مهنئا بعيد الفصح

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في منزله في ​جب جنين​، على رأس وفد ضم النائب الأسقفي العام ​الأرشمندريت نقولا حكيم​ والأب طوني رزق ووكلاء كنيسة القديس جاورجيوس في جب جنين، وقدّم له التهنئة ب​عيد الفصح​ المجيد.

وتمنى درويش ان تكون قيامة ​السيد المسيح​، قيامة لكل واحد منا لكي نساهم جميعاً بقيامة ​لبنان​، ونوّه سيادته بالدور الوطني الكبير والجامع لدولة نائب رئيس مجلس النواب في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.