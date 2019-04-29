السيد: 29 نيسان تاريخ سقوط مؤامرة شهود الزور حين خدع الحريري وفريقه الشعب كله

شدّد النائب جميل السيد، إلى أنّ "29 نيسان ليس فقط تاريخ تحرير الضباط الأربعة، بل سقوط مؤامرة شهود الزور حين خدع رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه، الشعب اللبناني كلّه".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا طالبناه بالإعتذار من لبنان، فاعتذر فقط من الرئيس السوري بشار الأسد"، مبيّنًا أنّ "يوم احتجزوه، ساندناه وقلنا: "اليوم مبدأ وغدًا سياسة"، لكنّه لم يأخذ العبرة. بعض الناس لا يكبرون ولو بلغوا مئة عام".