قاطيشه زار المتروبوليت منصور مهنئا بعيد الفصح

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه على رأس وفد، راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، في دار مطرانية عكار للروم الأرثوذكس في بلدة الشيخ طابا، مهنئا بالعيد. وبحثوا في شؤون عكار وسبل تحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين.
كما قدم قاطيشه التهاني بعيد الفصح المجيد، يرافقه منسق "القوات اللبنانية" في عكار عامر مخول على رأس وفد قواتي، لرئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة في مركز المطرانية المارونية في بلدة القبيات.
وأمت دارة النائب قاطيشه في شدرا وفود المهنئين بالعيد. ومن أبرز المهنئين النائبان هادي حبيش ومحمد سليمان ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدة، ونقيب المحامين في الشمال محمد المراد، وحسن شندب ممثلا اللواء أشرف ريفي، ووفد من الجماعة الإسلامية، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات عكارية.
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