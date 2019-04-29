النشرة: هدوء حذر في عين الحلوة بعد ليلة من الاستنفار العسكري

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان ​مخيم عين الحلوة​ يشهد هدوء حذرا منذ ساعات الصباح الاولى بعد ليل ساده التوتر والاستنفار العسكري المتبادل بين ​قوات الامن الوطني الفلسطيني​ والناشطين الاسلاميين في حي حطين، على خلفية اغتيال احد عناصر الامن الوطني محمد نزيه خليل الملقب ابو الكل"، حيث طالبت "فتح" بتسليم المتهم بالقتل.

وذكرت ​مصادر فلسطينية​ لـ "النشرة"، ان أجتماعا يعقد الان في قاعة "لوبية" بمشاركة اعضاء "لجنة لوبية" وقائد "القوة المشتركة" في المخيم العقيد بسام السعد، فيما المتوقع ان يعقد اجتماع للقيادة السياسية في منطقة صيدا بعد ظهر اليوم لمتابعة الجهود الايلة الى تسليم المتهم بالقتل.

وكانت سلسلة اتصالات فلسطينية لبنانية رفيعة المستوى قد جرت طوال ليل امس، من اجل احتواء أي تصعيد عسكري، والدفع باتجاه الضغط السلمي لتسليم المتهم بالقتل.