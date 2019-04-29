وهاب: اردوغان يحاول منع جيش ليبيا من تحقيق الإستقرار كونه مستمر في الاستثمار بالإرهاب

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "دعم الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ لحكومة ​فايز السراج​ في ​ليبيا​، يؤكّد وقوفه إلى جانب الفوضى في هذا البلد، وهو يحاول بكلّ قواه منع ​الجيش الليبي​ من تحقيق الإستقرار كونه مستمرّ في الاستثمار ب​الإرهاب​".

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