وليد البعريني: لإفتتاح مركز إقليمي للضمان في عكار

ناشد عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني المدير العام للضمان الإجتماعي لإفتتاح مركز إقليمي للضمان في عكار، أسوة بالخطوة التي تمت في بعلبك.
واذ شدد على أهمية الأمر من أجل التنمية وتيسير معاملات الناس وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها مكتب الضمان، ذكر بأن مكتب الضمان في عكار يعاني الكثير من المشاكل والتأخير في معاملات المواطنين والتعويضات المالية وغيرها، بالإضافة الى أن اهل عكار يتحملون الأعباء ومشقة التنقل بين طرابلس وبيروت لإنجاز معاملاتهم.
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