بيار رفول: رئيس الجمهورية أتى لينجز ونحن أصحاب أفعال نعد ونفي

أشار الوزير السابق ​بيار رفول​ في كلمة له خلال استقباله وفودا مهنئة الى أننا "أنجزنا 62 مشروعاً في ​زغرتا​"، لافتا الى أن "الناس تحضر الينا لتطلب بالخدمات التي هي حق لها ونحن نلبيها"، ومشددا على أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يهمه تحقيق وعد قطعه تجاه من سقطوا لنبقى أحرار ووعده لهم هو بالعمل على بناء الوطن".

وأضاف: "اليوم نحن في معركة تحدي وهذا التحدي للشعب اللبناني والعهد أتى ليعمل ونحن أصحاب أفعال نعد ونفي ويهمنا ​محاربة الفساد​ من هنا يقفون ضدنا".