بيار رفول: رئيس الجمهورية أتى لينجز ونحن أصحاب أفعال نعد ونفي

أشار الوزير السابق بيار رفول في كلمة له خلال استقباله وفودا مهنئة الى أننا "أنجزنا 62 مشروعاً في زغرتا"، لافتا الى أن "الناس تحضر الينا لتطلب بالخدمات التي هي حق لها ونحن نلبيها"، ومشددا على أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يهمه تحقيق وعد قطعه تجاه من سقطوا لنبقى أحرار ووعده لهم هو بالعمل على بناء الوطن".
وأضاف: "اليوم نحن في معركة تحدي وهذا التحدي للشعب اللبناني والعهد أتى ليعمل ونحن أصحاب أفعال نعد ونفي ويهمنا محاربة الفساد من هنا يقفون ضدنا".
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