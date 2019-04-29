وزير خارجية قطر:بعض الدول تدعي مكافحة الارهاب وتستخدم ادواتها ضد العرب

دان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ " بشدة القصف العشوائي الوحشي على الأحياء السكنية في ​مدينة طرابلس​ ب​ليبيا​"، معتبرا إن "استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حربٍ يتحملها مرتكبوها وداعموهم".

واشار الى ان "النفاق السياسي واستمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي وشكّل بيئة خصبة لنمو ​الإرهاب​، فبينما تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية".