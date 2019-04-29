دفاع روسيا: 26 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية بسوريا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنّ "الجانب الروسي في لجنة ​الهدنة​ الروسية التركية في ​سوريا​ رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك على الشكل الآتي: خرق في ​محافظة حلب​، خرق في محافظة ​اللاذقية​ وخرق واحد في حماة، في حين رصد الجانب التركي 23 خرقًا في محافظات حماة (11)، إدلب (7)، حلب (4) واللاذقية (1)".

وكشفت في بيان، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الجهات المتحاربة ورصد تحرّكات اللاجئين بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، كما يلي: العملية الأولى تمّ من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى بلدة مسربة في ريف دمشق، والعملية الثانية تمّ من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى قرية معرين الجبل في ريف حماة".

وأوضحت أنّ "خلال تلك الفترة، لم يتمّ توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمّة إلى هذا النظام حاليًّا 2518 مركزًا".