لاريجاني: لا معنى للتفاوض مع ترامب "الكائن الخطير" و"المخلوق الغريب"

وصف رئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني ​علي لاريجاني​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"الكائن الخطير"، مشيرًا إلى أن "التصور بأنه يمكن التفاوض معه وتسوية القضايا معه يعد خطأ استراتيجيًا، لا معنى للتفاوض، لأن هؤلاء يريدون تحقيق مطالبهم، خاصة وأن ما يسعى إليه ترامب هو لغة الإذلال والاستسلام، وأبرز نموذج على ذلك هو تعامله مع السعودية".

وأكّد لاريجاني، خلال المؤتمر الثامن للسياسة النقدية والتحديات المصرفية والإنتاجية، أنه "مضى على الرئيس الأميركي أن يدرك أنه في مواجهة خصم صعب".

ونوه إلى أن "استراتيجية الجمهورية الإسلامية واضحة، فهي لم تعتد على أي بلد حتى الذين عادوها طيلة السنوات الأربعين الماضية"، مؤكدًا أن "ترامب مخلوق غريب ينسحب كل يوم من اتفاق دولي، لا يفكر بالمستقبل، ويقوم بزعزعة النظام الدولي، وأفعاله تؤدي إلى تكوين حالة من عدم الثقة كبيرة تجاه ​أميركا​ في العالم".

ولفت لاريجاني إلى أن "الشعب الإيراني الذي صمد في الحرب المفروضة، ولم يسمح للأعداء باحتلال أرضه، من المؤكد أنه سيقف في وجه العقوبات"، مشيرًا إلى "إجراءات السعودية و​الإمارات​ بالتماهي مع أميركا في العقوبات النفطية وبعض دول المنطقة يجب عليها أن تنتبه لأن الشعب الإيراني لن ينسى سلوكها تجاه تطورات المنطقة".

وفي جانب آخر، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن ​الاتحاد الأوروبي​ أثبت أنه لا يتمتع بالثقل الكافي للحفاظ على المعاهدات الدولية، قائلا، لا قدرة للاتحاد الأوروبي على تسوية القضايا على المستوى الدولي.