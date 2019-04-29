ظريف: "الفريق ب" يخدع ترامب لجرّه للحرب مع إيران

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن حقيقة سياسات ما أسماه بـ"الفريق ب"، مشيرًا إلى أن "الفريق يضم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد".
وأكد ظريف، في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن "هؤلاء الأفراد يسعون لجر أميركا إلى صراع مع إيران"، موضحًا أن "الإدارة الأميركية ومن خلال إجراءاتها بعثت رسالة إلى العالم مفادها أنها ليست جديرة بالثقة".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الفريق يسعى لتغيير النظام السياسي في إيران، لفت ظريف إلى أن "على الأقل كل هؤلاء برهنوا أنهم يتطلعون إلى جر الولايات المتحدة للحرب، ولا أعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ذلك"، معتقدًا "أن ترامب شارك بالانتخابات بشعار عدم إدخال الولايات المتحدة في حرب أخرى، وأرى أن ترامب يريد من وراء ممارسة الضغوط وتكثيف الضغط على إيران إركاعها، ودفعها إلى الاستسلام، لكن سياسته هذه محكومة بالفشل، وأعتقد أن هؤلاء الأربعة يدركون ذلك".
وبيّن ظريف، بخصوص مزاعم ضلوع طهران في مقتل 600 عسكري أميركي عبر دعم الفصائل العراقية أن "هذا اتهام جديد تثيره أميركا وبالطبع هو اتهام خطير للغاية لأنني أعتقد أن "فريق ب" يريد أن يخدع ترامب ويجر الولايات المتحدة إلى صراع لا يريده".
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