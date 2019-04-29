سبوتنيك: مصنع روسي يبتكر ما يزيد سرعة الدبابات

أكّد مصدر مسؤول في مصنع "​أورال فاغون زافود​"، أهم مصنع روسي لإنتاج الدبابات، لوكالة "سبوتنيك" أن "مصنعًا روسيًا لإنتاج الدبابات بدء تشغيل ماكينة جديدة مبتكرة تساعد في تعزيز القدرات الحركية للدبابات من خلال تحسين أداء عمود التوائي الذي هو واحد من أهم أدوات نقل الحركة"، مشيرًا إلى أن "الماكينة تستخدم الحرارة الشديدة للتأثير على مواصفات أهم حلقات نقل الحركة".

وأوضح المصدر أن "هذه الماكينة فريدة من نوعها لا يوجد مثيل لها".

وكان مخترعو الماكينة قد جربوها عند إعداد إحدى الدبابات للمشاركة في سباق الدبابات الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية عام 2018، وحطم جنود الدبابات الروس رقمًا قياسيًا للسرعة بتلك الدبابة (تي-72بي3) بعدما سارت بسرعة 78 كيلومترًا في الساعة.