"صندوق النقد الدولي": التضخم في إيران قد يصل إلى 40 بالمئة خلال 2019

أعلن "​صندوق النقد الدولي​" أنّ "التضخّم في ​إيران​ قد يصل إلى 40 بالمئة خلال عام 2019"، مبيّنًا أنّ "الاقتصاد الإيراني قد ينكمش بنسبة 6 بالمئة". وحذّر من أنّ "العقوبات الأميركية على إيران والاضطرابات السياسية والعسكرية في المنطقة المترافقة مع عدم استقرار أسعار النفط، تتسبّب في تباطؤ النمو الاقليمي".

ولفت في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة الّتي تضمّ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، إلى أنّ "التوقعات بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة تظلّلها درجات عالية من عدم اليقين، مدفوعة بالاضطرابات والنمو الاقتصادي المحدود"، موضحًا أنّ "عدم اليقين هذا قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة برمّتها، ممّا قد يؤدّي إلى خروج هروب أموال ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط".