إرتفاع الإنفاق العسكري في أميركا للمرة الأولى منذ 7 سنوات

كشف "معهد ​ستوكهولم​ الدولي لأبحاث السلام"، عن "ارتفاع الإنفاق العسكري في ​الولايات المتحدة الأميركية​ للمرّة الأولى منذ سبع سنوات"، موضحًا أنّ "على مدى العام 2018، بلغ الإنفاق العسكري العالمي 1,8 تريليون دولار"، بزيادة 2,6 بالمئة خلال سنة.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي الّتي زادت فيها هذه النفقات، لتُسجّل أعلى مستوى لها منذ العام 1988. وهي كانت ارتفعت في العام 2017 بنسبة 1,1 بالمئة خلال سنة.

وبيّن مسؤول برنامج الأسلحة بالمعهد، أود فلوران، في بيان، أنّ "الزيادة في الإنفاق الأميركي تعود إلى تنفيذ برامج جديدة لشراء الأسلحة في ظلّ إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ابتداءً من العام 2017".

وتأتي ​الصين​ الّتي ارتفع إنفاقها بنسبة 83 بالمئة منذ العام 2009، في المرتبة الثانية متقدّمةً على ​السعودية​ و​الهند​ وفرنسا.