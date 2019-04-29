مكتب فضل الله: الاثنين المقبل أوّل أيام شهر رمضان المبارك

أعلن المكتب الشرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع ​السيد محمد حسين فضل الله​ أنَّ "الاثنين الواقع فيه 6 أيار هو أول أيام ​شهر رمضان​ المبارك، بناءً على المبنى الفقهي لسماحته(رض)، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية. نسأل الله تعالى أن يمنَّ على المسلمين جميعاً بالخير والبركة والرحمة، وأن يوفّقهم لما فيه دوام عزتهم ومنعتهم، ويهديهم لما فيه الوحدة والسَّلام، إنه سميع مجيب".

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