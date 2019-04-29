إحصائيات.. 50 ألف طفل فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل خلال 52 سنة

قال مركز دراسات فلسطيني، إن 50 ألف حالة اعتقال سجلت لأطفال فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وأوضح عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس الأحد، أن “أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين القاصرين منذ العام 1967، من بينها 16 ألفا و655 حالة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن فروانة، قوله في ورقة عمل بعنوان “اعتقال الأطفال.. حقائق وإحصائيات وتأثيراتها على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية”، قدمها خلال المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لنصرة الأسرى في بروكسل، إن الاعتقالات في صفوف الأطفال تتم في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تشويه وتدمير واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن معدل الاعتقالات السنوية بلغ من عام 2000 إلى 2010 نحو 700 حالة سنويا، فيما ارتفع بشكل لافت بعد ذلك ليصل معدل الاعتقالات السنوية خلال الأعوام (2011 – 2018) إلى 1250 حالة سنويا.

وطالب فروانة كافة المشاركين إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار والمهام بما يعزز مكانة الأسرى القانونية ومشروعية كفاحهم بشكل عام، وبما يفضح الانتهاكات والجرائم التي تقترف في حق الأطفال الفلسطينيين.

