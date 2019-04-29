الجعواني: ” خبرة الصفاقسي خلقت الفارق.. ضربة الجزاء قاسية والتأهل سيكون في بركان”

أقر منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان، بعدم تقديم فريقه للأداء المطلوب في مباراة أمس الأحد، أمام الصفاقسي التونسي، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم لعبه بالطريقة التي اعتاد اللعب بها، والتي تسببت في هزيمته بهدفين دون رد.

وقال الجعواني، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، إن فريقه لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، ولعب بطريقة غير تلك التي اعتاد اللعب بها، وذلك بعد أن التجأ للكرات الطويلة، بدل القصيرة التي يتميز لها.

واعتبر الجعواني بأن خبرة الفريق التونسي الكبيرة في المنافسة، هي التي خلقت الفارق في هذه المواجهة، مشددا على أن فريقه لم يدخل في المباراة سوى بعد الهدف الثاني، كما اعتبر بأن ضربة الجزاء “قاسية”، التي أعلن عليها الحكم مباشرة بعد انطلاق النصف الثاني.

وعلى الرغم من هذه الهزيمة بفارق هدفين، إلا أن مدرب الفريق المغربي يعتقد بأن “الأمور لم تحسم بعد والتأهل سيكون في بركان”.