جمعية حماية المستهلك: بفضل تعليمات ملكية لا زيادة في أسعار المنتوجات المستهلكة خلال رمضان

من المعروف أنه مع اقتراب كل شهر رمضان ترتفع أسعار بعض المنتوجات الغذائية، التي يكثر عليها الطلب، خلال هذا الشهر الفضيل، ما يثير استنكار عدد من المواطنين.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه مع “اليوم 24″،” إن الأسواق الوطنية خلال هذه الأيام لا تعرف زيادة في الأسعار على مستوى بعض المنتوجات، مثل السمك، وبعض أنواع الخضر، والفواكه، التي تستهلك بشكل كبير خلال رمضان”.

وأضاف بوعزة أن “جمعيته لم تسجل أي زيادة على مستوى الأسعار، أو شيء استثنائي، خلافا لباقي السنوات الماضية”.

وتابع المتحدث ذاته: “أنه بفضل تعليمات ملكية، حضر عدد من الوزراء اجتماعات في الداخلية، وذلك لأول مرة، للاطلاع على التدابير، والإجراءات الضرورية لتتبع، ومراقبة وضعية تموين السوق الوطنية، ومستوى أسعار المواد الأساسية، لحماية المستهلك من أي مخالفات محتملة”.

وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هناك “توجيهات ملكية من أجل حماية المستهلك المغربي خلال الشهر الفضيل”.