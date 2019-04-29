الان تتابع تحذيرات من هجمات جديدة في سريلانكا من متشددين في زي الجيش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365:

حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا من أن منفذي تفجيرات أحد الفصح يخططون للمزيد من الهجمات، باستخدام سيارة فان، ومهاجمين متخفين في زي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، وهي وحدة في الشرطة، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى اطلعت عليه “رويترز”، اليوم: “قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات”.

وأضاف الخطاب “المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات”.

Advertisements

وأشار الخطاب إلى أن المتشددين يستهدفون خمسة مواقع وقد ينفذون الهجمات الأحد أو الاثنين. ولم تقع هجمات أمس الأحد. وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 أبريل التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصا بينهم 40 أجنبيا.

وتشتبه السلطات في أن أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما وهما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم نفذتا الهجمات على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عنها.

ورفعت الحكومة حظر التجول مساء أمس الأحد للمرة الأولى منذ التفجيرات لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.

وقال الخطاب إن أحد الأهداف الجديدة للمتشددين تقع في باتيكالوا وهي مدينة على الساحل الشرقي قتل فيها 27 شخصا في تفجير انتحاري على كنيسة. ولم يذكر الخطاب أهدافا أخرى محتملة للهجمات التي قد تقع.

وأكد وزيران ونائبان من المعارضة لـ”رويترز” أنهم على علم بالتحذير الأمني الأخير. وقال وزير الصحة راجيثا سيناراتني “تم إبلاغنا بذلك من إدارة

أمن الوزارات”.