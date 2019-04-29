الان تتابع القبض على مشتبه به بعد العثور على سبع جثث في تنيسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قالت السلطات في تنيسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الشرطة أطلقت النار على مشتبه به في قتل سبعة اشخاص وألقت القبض، عليه بعد ساعات من المطاردة التي نتجت عن اكتشاف جثث في منزلين منفصلين.
وقال مكتب تحقيقات تنيسي في بيان إن مايكل كمينز (25 عاما) يقبع في السجن بعدما عانى من إصابات غير مميتة خلال اعتقاله مساء السبت.
وبدأ البحث مساء يوم السبت بعدما تلقت الشرطة اتصالا طارئا عن وجود أربع جثث في منزل بمقاطعة سمنر على بعد قرابة 40 كيلومترا إلى
شمال شرق ناشفيل على الحدود مع كنتاكي. وقال المكتب إنه تم العثور على الجثة الخامسة في منزل قريب وحصلت الشرطة على معلومات تشير إلى أن كمينز هو المشتبه به الرئيسي في الحالتين.
وقال المكتب إن المحققين عثروا على جثتين أخريين في موقع الجريمة الأول يوم الأحد. وأضاف البيان “يجعل هذا العدد الإجمالي للقتلى سبعة وشخص مصاب في حالة حرجة. وما زالت الجهود المبذولة للتعرف على الضحايا مستمرة في الوقت الراهن”.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مشتبه به بعد العثور على سبع جثث في تنيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.