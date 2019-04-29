القبض على مشتبه به بعد العثور على سبع جثث في تنيسي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قالت السلطات في تنيسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الشرطة أطلقت النار على مشتبه به في قتل سبعة اشخاص وألقت القبض، عليه بعد ساعات من المطاردة التي نتجت عن اكتشاف جثث في منزلين منفصلين.

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وقال مكتب تحقيقات تنيسي في بيان إن مايكل كمينز (25 عاما) يقبع في السجن‭‭ ‬‬بعدما عانى من إصابات غير مميتة خلال اعتقاله مساء السبت.

وبدأ البحث مساء يوم السبت بعدما تلقت الشرطة اتصالا طارئا عن وجود أربع جثث في منزل بمقاطعة سمنر على بعد قرابة 40 كيلومترا إلى

شمال شرق ناشفيل على الحدود مع كنتاكي. وقال المكتب إنه تم العثور على الجثة الخامسة في منزل قريب وحصلت الشرطة على معلومات تشير إلى أن كمينز هو المشتبه به الرئيسي في الحالتين.

وقال المكتب إن المحققين عثروا على جثتين أخريين في موقع الجريمة الأول يوم الأحد. وأضاف البيان “يجعل هذا العدد الإجمالي للقتلى سبعة وشخص مصاب في حالة حرجة. وما زالت الجهود المبذولة للتعرف على الضحايا مستمرة في الوقت الراهن”.