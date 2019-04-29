الزياني يُدين تصريحات الصدر ضد البحرين

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، عن استنكاره ورفضه لبيان رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، وما تضمنه من تعريض وإساءة للبحرين.

ووصف الزياني بيان الصدر بتدخل "مرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وسيادتها، ويتعارض مع المواثيق، ومبادئ القانون الدولي، ويمس طبيعة العلاقات الأخوية بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، والمساعي التي تبذل لتعزيز وتنمية علاقات التعاون المشترك مع العراق" وفق صحيفة الأيام البحرينية، اليوم الإثنين.

وعبر الزياني عن استغرابه من محاولة الزج باسم البحرين في قضية الصراع الإقليمي الدولي في المنطقة.

ودعا الزياني الحكومة العراقية "إلى وضع حد للممارسات والخطابات الرامية إلى إثارة الخلاف بين الأشقاء وتعطيل الجهود المخلصة الهادفة إلى بناء علاقات قوية وبناءة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق".