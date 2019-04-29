شكرا لقرائتكم السعودية: نرفض التدخل في شؤون البحرين ونتطلع لعلاقة متينة بين المنامة والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن المملكة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لـمملكة البحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

كما عبر المصدر عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدورها، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أمس الأحد، إنها "تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها".

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واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية: "أن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هاجم البحرين، وذلك بعد بيان للسفارة الأميركية كشفت فيه ثروة مرشد إيران علي خامنئي.

لكن وزير خارجية البحرين، خالد بن ‏أحمد آل خليفة، رد على تصريحات زعيم التيار الصدري، التي دعا فيها إلى "وقف الحرب في اليمن والبحرين"، على حد تعبيره، متجاهلاً أن إيران هي التي تدعم الحوثيين في اليمن، ما أطال وقت الحرب.

وكتب الوزير البحريني: "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين".