غدًا.. آخر فرصة للتظلم على نتيجة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:
ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من قبول تظلمات نتيجة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، غدًا 30 أبريل الجاري، عقب انقضاء شهر كامل من إتاحة هذه الميزة الجديدة، لأول مرة إلكترونيًا.
وتمثلت معظم تظلمات الحاجزين، في استكمال إجراءات الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر، وكان منها نقص الأوراق والمستندات المقدمة، مثل إيصال سداد مقدم الحجز، والدخل الشهري، وأخيرًا الحالة الاجتماعية.
ويمكن تقديم التظلم من الرابط الإلكتروني: (
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