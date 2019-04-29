لماذا أعلن السيسي فرض حالة الطوارئ؟.. نائبان يوضحان

مصراوي - كتب - محمد سامي:

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، الخميس، يأتي مستندًا لنص المادة 154 من الدستور التي نظمت إعلان حالة الطوارئ.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن "يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".

وأوضحت المادة أنه "إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس...