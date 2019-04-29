مصراوي - كتب - محمد سامي:
قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، الخميس، يأتي مستندًا لنص المادة 154 من الدستور التي نظمت إعلان حالة الطوارئ.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن "يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأوضحت المادة أنه "إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس...
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا أعلن السيسي فرض حالة الطوارئ؟.. نائبان يوضحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.