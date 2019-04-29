وحدات الجيش السوري أوقعت قتلى ومصابين بصفوف"النصرة" في محيط جسر الشغور

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ ردّت بعمليات مكثّفة على خروقات المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد في ​ريف إدلب​ الشمالي الغربي".

وأوضحت أنّ "وحدة من الجيش وجّهت ضربات مرّكزة على أوكار وتجمعات لمسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" في محيط بلدة البشيرية شمال شرق ​جسر الشغور​ في ​ريف إدلب الشمالي​ الغربي"، مبيّنةً أنّ "الضربات أدّت إلى تدمير وكرٍ للمسلحين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم بعضهم من جنسيات أجنبية".

ولفتت إلى أنّ "وحدات من الجيش كبّدت أمس "إرهابيّي النصرة" والمجموعات المرتبطة به خسائر بالأفراد والعتاد، ودمّرت لهم آليات وأوكارًا ومواقع محصنة على أطراف قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي".