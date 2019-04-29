القيادة الاميركية: إقالة القائد الأميركي المشرف على سجن غوانتانامو

لفتت القيادة الجنوبية الأميركية في بيان الى إن "الأميرال الأميركي المسؤول عن سجن خليج غوانتانامو في كوبا قد أُقيل بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".
واشار المتحدث باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على غوانتانامو خوسيه رويز لـ"رويترز" الى إن "القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في نيسان لكنه رفض تقديم تفاصيل".
واضاف البيان: "الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما بأعمال القائد"، لافتا الى أن "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في غوانتانامو".
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