رئيس سريلانكا يعين قائما بأعمال قائد الشرطة

أعلن رئيس ​سريلانكا​ ​مايثريبالا سيريسينا​ أنه عين تشاندانا ويكراماراتنه، وهو الرجل الثانى فى قيادة ​الشرطة​، قائما بأعمال القائد فى أحدث تغيير فى المناصب الأمنية بعد تفجيرات انتحارية وقعت يوم عيد القيامة.

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