قائد فيلق القدس: إيران لن تتفاوض مع أميركا تحت الضغط

أكّد قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​قاسم سليماني​، أنّ "إيران لن تتفاوض مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ تحت الضغط"، مشدّدًا على أنّ "التفاوض مع العدو في الظروف الراهنة هو محض استسلام ولن نقبل بأي الذل".

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