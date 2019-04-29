قرقاش: تطاول إيران على الامارات والسعودية مرفوض ولا يسعفها بمحنتها

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الامارات​ية ​أنور قرقاش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "تطاول وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ في الإعلام الأميركي على رموز ​الإمارات​ و​السعودية​ مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه، الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا".

وأكد ان "إستهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط".

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اتهم مسؤولين أميركيين وشرق اوسطيين بدفع ​الولايات المتحدة​ إلى الدخول في حرب مع بلاده. وقال: "يسعى مستشار الامن القومي في البيت والابيض ​جون بولتون​ والسعودية والامارات إلى تغيير النظام في إيران، ويريدون جر الولايات المتحدة الى حرب عسكرية مع إيران".