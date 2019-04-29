غسان سلامة: فرنسا ستدعم محاولة وقف الحرب بليبيا وهي تعترف بحكومة السراج

بيّن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أنّ "هناك انقسامًا حادًّا داخل مجلس الأمن حال دون تمرير قرار بريطاني لوقف إطلاق النار في ليبيا".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان أبلغني أنّه سيدعم محاولة وقف الحرب في ليبيا"، موضحًا أنّ "باريس تعترف بحكومة فايز السراج، لكنّها لا تتجاهل دور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مواجهة الإرهاب".
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