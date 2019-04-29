غسان سلامة: فرنسا ستدعم محاولة وقف الحرب بليبيا وهي تعترف بحكومة السراج

بيّن المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، أنّ "هناك انقسامًا حادًّا داخل ​مجلس الأمن​ حال دون تمرير قرار بريطاني لوقف إطلاق النار في ليبيا".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "وزير خارجية ​فرنسا​ جان إيف لو دريان أبلغني أنّه سيدعم محاولة وقف الحرب في ليبيا"، موضحًا أنّ "باريس تعترف بحكومة ​فايز السراج​، لكنّها لا تتجاهل دور قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​ في مواجهة ​الإرهاب​".