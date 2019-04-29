لاريجاني: الشكوك تحوم حول مصداقية الاتحاد الأوروبي ودوره في حل المشاكل

ركّز رئيس مجلس الشورى الإيراني ​علي لاريجاني​، على أنّ "الخطوات النظرية غير العملية للاتحاد الأوروبي جعلت مصداقيته ودوره في حل المشاكل موضع شك".

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