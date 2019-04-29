خانزادي: أسطول إيران الجنوبي سيقوم بمناورات مشتركة مع البحرية الروسية

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، العميد حسين خانزادي، أنّ "بعض الروابط مع العالم روابط اقتصادية وبعضها سياسي وبعضها أمني ودفاعي، لذلك سيقوم أسطول الجنوب هذا العام بمناورات مشتركة مع البحرية الروسية".
وحول تصميم الولايات المتحدة الأميركية على منع صادرات النفط الإيرانية، وإصرار طهران على تصدير نفطها، لفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "ناقلات النفط الإيرانية هي جزء من أراضينا، وسوف نحميها ونصونها كما نحمي ونصون الأراضي الإيرانية".
يُذكر أنّ الولايات المتحدة كانت قد أعلنت الإثنين الماضي، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات الّتي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية الّتي تفرضها واشنطن على طهران.
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