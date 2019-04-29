أكّدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أنّ "نسبة التمويل لمتطلّبات خطّتها لدعم اللاجئين في البلاد، بلغت 18 بالمئة فقط خلال الأشهر الـ4 الأولى من خطة التمويل المقرّرة للعام الحالي".
وبيّنت في تقرير لها "أنّها استطاعت توفير 66,345 مليون دولار فقط، من أصل 173,8 مليون دولار ھي متطلّبات التمويل للاجئين في الأردن"، لافتةً إلى أنّ "48 بالمئة من اللاجئين في الأردن من الأطفال و4 بالمئة من كبار السن".
وركّزت المفوضية على أنّ "الأردن واحد من أكثر البلدان تضرّرًا من الأزمة السورية، وثاني بلد عالميًّا من ناحية نسبة اللاجئين إلى السكان"، مفصّلةً أنّ "الأردن يستضيف حوالي 762 ألف لاجئ منهم 671 ألف سوري، 67 ألف لاجئ عراقي، 14 ألف یمني، حوالي 6 آلاف سوداني و793 صوماليًّا، و1000 من جنسيات أخرى".
كما أشارت إلى أنّ "83 بالمئة من اللاجئين يعيشون في المناطق الحضرية، و17 بالمئة في ثلاثة مخيمات ھي الزعتري، والأزرق، والإماراتي الأردني".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين بالأردن: نقص كبير في تمویل أممي لمتطلبات دعم اللاجئین لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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