النشرة: الطيران الاسرائيلي يحلق من البقاع الغربي الى مرجعيون والنبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" بأن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ يجوب سماء المنطقة من ​البقاع الغربي​ الى ​مرجعيون​ و​النبطية​ وصيدا وصولاً الى سلسلة جبال ​لبنان​ الغربية منفذاً غارات وهمية فوق ​الجنوب​ وبعض قرى ​العرقوب​.

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