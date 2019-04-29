سلام التفى وفدا من عمدة دار الايتام الاسلامية

استقبل رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ وفدا من عمدة ​دار الايتام الاسلامية​ برئاسة رئيس العمدة الدكتور فاروق جبر ومدير عام المؤسسة الوزير السابق ​خالد قباني​ والسيد زياد كنعان وجرى عرض لاوضاع واعمال ونشاطات الدار وقد وجه الوفد دعوة الى الرئيس سلام لحضور حفل الافطار السنوي الذي تقيمه دار الايتام .

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