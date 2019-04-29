استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام وفدا من عمدة دار الايتام الاسلامية برئاسة رئيس العمدة الدكتور فاروق جبر ومدير عام المؤسسة الوزير السابق خالد قباني والسيد زياد كنعان وجرى عرض لاوضاع واعمال ونشاطات الدار وقد وجه الوفد دعوة الى الرئيس سلام لحضور حفل الافطار السنوي الذي تقيمه دار الايتام .
كانت هذه تفاصيل خبر سلام التفى وفدا من عمدة دار الايتام الاسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.