عبد الرحيم مراد: فلسطين ستبقى القضية المركزية

اكد رئيس ​حزب الاتحاد​ النائب ​عبد الرحيم مراد​ خلال استقباله وفدا من مجلس علماء ​فلسطين​ في ​لبنان​ ان " من لا يؤمن بأن فلسطين هي قضية لها بعد ديني وقومي وانساني وليس فقط عربي سيلقى حسابا عند الله وعند الشعب باعتبار ان قضية فلسطين هي قضية الحق الانساني في مواجهة الصلف الصهيوني المتمادي في تزوير الحقائق والتاريخ واغتصاب سيادة الشعوب على ارضها".

وعن الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، اشار النائب مراد الى انه من الظلم ان ​المرأة اللبنانية​ في وطننا لا يمكنها ان تورث ابنها ان كان من والد فلسطيني او عربي لأن هذا الأمر مخالف للدين والشرع وللعدالة والمنطق

واضاف: "سأبذل كل جهدي لإنشاء فرع للجامعة في فلسطين". واكد بان فلسطين ستبقى القضية المركزية وان ما يتم الحديث عنه حول صفقة القرن لن يمر ودعا في السياق الاخوة الفلسطينيين الى الوحدة بعيدا عن الانقسامات وان تلك الوحدة هي المدخل الحقيقي لاسقاط كل محاولات تمرير صفقة القرن واي مشاريع تنال من الحق الوطني الفلسطين.