أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، أنّ "​المستشفيات الحكومية​ لا بدّ أن تنشط لتؤدّي واجبها، كما يؤدّي واجبه القطاع الإستشفائي الخاص". وأوضح في كلمة له خلال حفل افتتاح "مستشفى الفقيه" في السكسكية، "أنّنا في بلدنا، نحتاج إلى أن نستكمل المعافاة في صحتنا، ونجد فرص عمل لشبابنا، وهذه مسؤوليّة الدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رعد خلال افتتاح مستشفى الفقيه: نحتاج لاستكمال المعافاة بصحتنا وإيجاد فرص عمل لشبابنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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