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عبدالرزاق دعا إلى الإسراع في إخراج لبنان من ازماته

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أكد رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق خلال جولة قام بها للتهنئة بعيد الفصح ان "أعياد المسلمين والمسيحيين هي مناسبات وطنية جامعة تحكي مشاعر ال​لبنان​يين في وحدتهم الوطنية في نشر ​المحبة​ والتسامح".

وأمل "ان تكون هذه الأعياد مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وللخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

كما دعا ​الحكومة​ الى الإسراع في إخراج لبنان من ازماته، وان تحفظ المال العام وتخرجه من مغارة الهدر و​الفساد​". وحذر من محاربة المواطن في لقمة عيشه وفي النيل من راتبه او فرض ضرائب عليه.

كما اعتبر ان "ما قاله النائب السابق ​وليد جنبلاط​ عن مزارع شبعا هو خارج الوفاق الوطني وهو إهانة الى أهالي شبعا وكل ​الشعب اللبناني​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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