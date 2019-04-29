أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّأً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية .
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة وظهور طبقات خفيفة من الغبار.
أما الاربعاء فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع غبار وارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خلال اللّيل.
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