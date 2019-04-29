بالصور.. توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالمنوفية احتفالا بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

بدأ المواطنون في محافظة المنوفية التوافد على الحدائق والمتنزهات المنتشرة بأرجاء المحافظة، للاحتفال بعيد شم النسيم خاصة الاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم، وحديقة العلياء وجنينة المنجا بالشهداء، حيث شهدت الحدائق إقبالًا كبيرًا من جانب الأهالي والأسر.

وقال محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، إن الحدائق العامة والخاصة فتحت أبوابها لاستقبال الوافدين إليها في أعياد الربيع من خلال تفعيل التعاون بين المحافظة ومديريات الصحة التي توفر سيارات إسعاف بجانب الحدائق وأماكن تجمع المواطنين، مع تشديدات أمنية مكثفة من أفراد أمن أسيوط لتأمين الاحتفالات، فضلا عن تعاون هيئات الحماية المدنية والمفرقعات.

وأوضح المحافظ، أنه وجه برفع حالة الاستعداد في جميع الإدارات البيطرية وتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة الأسماك الطازجة والمملحة والفسيخ ومحال بيع وعرض اللحوم، بالإضافة لتواجد جميع المسئولين أثناء الاحتفال في مواقع عملهم وخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية لضمان سلامة جميع المرافق وإيصالها للمواطنين وكذا تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال يوم الاحتفال والتنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات.