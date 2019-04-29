مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل على طريق "الخارجة - أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الإثنين، في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع أنس عبدالحميد، 40 سنة، وإصابة محمد شوقي الملاح 35 سنة، في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "الخارجة - أسيوط".
انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.
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