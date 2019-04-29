كيف تستمتع بشم النسيم في الأقصر.. خريطة بأهم المزارات السياحية والأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

يتوافد على مدينة الأقصر آلاف المواطنين من أهالي القري والمدن والمحافظات المجاورة للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع في أحضان مواقعها السياحية والأثرية، فالأقصر إلى جانب امتلاكها نحو ثلث آثار العالم تمتاز بطبيعتها الخلابة ونيلها الساحر والجزر النباتية ورحلات البالون الطائر وغيرها من الأماكن والوسائل الترفيهية التي تتميز بها عن غيرها من المدن.

ويقدم "الخليج 365" خريطة بأهم المواقع والمزارات الأثرية والسياحية التي يمكن زيارتها خلال احتفالات أعياد الربيع بمدينة الأقصر.

نهر النيل والطبيعة

من أهم ما يميز محافظة الأقصر نيلها الساحر وطبيعتها الخلابة التي يحرص السياح زوار المدينة على الاستمتاع به صيفا وشتاء عبر رحلات المراكب الشراعية واللنشات والكروزات من الأقصر إلى أسوان لمشاهدة المناظر الطبيعة والحياة الريفية والجزر النيلية الساحرة.

الممشى السياحي

ولكورنيش النيل في الأقصر طبيعة مختلفة حيث إنه يمكنك مشاهدة الآثار والحضارة المصرية القديمة وسحر الطبيعة جنبا إلى جنب وأنت جالس أمام نهر النيل وطورت الأقصر جزءًا كبيرًا من الكورنيش وحولته لممشى سياحي يمنع فيه مرور السيارات والمركبات.

الحدائق وساحة أبوالحجاج

يقبل أهالي الأقصر بشكل كبير خلال احتفالات شم النسيم علي ساحة سيدي أبوالحجاج التي تتحول لملهي للأطفال ومكان للعب بالدراجات والسيارات الكهربائية هذا إلي جانب الحدائق والمتنزهات والملاهي المنتشرة في أنحاء المحافظة.

آثار البر الشرقي

من أهم ما يميز الأقصر آثارها ويضم البر الشرقي عددا من المواقع السياحية والأثرية الهامة على رأسها مجمع معابد الكرنك الذي اشتهر بـ"معبد الكرنك" وهو مجموعة من المعابد والبنايات والأعمدة، ويضم عددا من أجمل التماثيل والنقوش الأثرية التي تعود لعصور فرعونية مختلفة ومعبد الأقصر الذي تأسس سنة 1400 قبل الميلاد هو من أحسن المعابد المصرية حفظا وأجملها بناء وفيه يتجلى تخطيط المعبد المصري أوضح ما يكون.

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ويضم البر الشرقي طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين المعبدين بطول 2.7 كيلو متر إضافة إلى متحفي التحنيط والأقصر ويضمان مجموعة كبيرة من التحف والقطع الأثرية النادرة.

آثار البر الغربي

ويضم البر الغربي الأقصر مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية النادرة التي تقع في بيئة طبيعية ساحرة ومنها علي سبيل المثال وادي الملوك، ومعبد الدير البحري، ووادي الملكات، ودير المدينة، ومعبد الرامسيوم، وتمثالا ممنون.

جزيرة الموز

ليست مكانا أثريا ولكنها أحد أشهر الأماكن التي يقبل السائحون الأجانب على زيارتها والتمتع بالجو الساحر على النيل هناك.

البالون الطائر

تنفرد محافظة الأقصر عن مثيلاتها في مصر بسياحة البالون الطائر، فلا يمكنك أن تنهي زيارتك للأقصر دون القيام بجولة بمنطاد الهواء الساخن "البالون الطائر" في ساعة مبكرة من الصباح للاستمتاع بمشاهدة الأقصر وشروق الشمس ورؤية المعابد ذات الجمال الرائع المهيب على ضفتي نهر النيل.

الحنطور

من أهم ما يميز الأقصر كذلك عربات الحنطور التي تعد وسيلة تنقل ترفيهية تجتذب السياح الأجانب والمصريين لطابعها الخاص والمميز لملامح الحياة المصرية القديمة ويتراوح سعر جولة الحنطور للمصريين من 10 إلى 50 جنيهًا.

المنتجعات والكافيهات السياحية

تضم الأقصر عددا من الفنادق والمنتجعات والكافيهات السياحية الرائعة والتي تطل غالبيتها علي نهر النيل ليستمتع السياح بها في مشاهدة أجمل المناظر الطبيعية التي تسحر عيون الناظرين.