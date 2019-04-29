مقتل مشتبه به في مداهمة لمخبأ لمسلحين في بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا- (د ب ا):

أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الاثنين مقتل مشتبه به على الأقل في انفجار قنبلة، عقب أن داهمت القوات الأمنية مخبأ للمسلحين المتشددين في العاصمة دكا.

وقال المسؤول بالشرطة مفتى محمود خان إن الانفجارات وقعت بعد ساعات من تطويق قوات التدخل السريع لمنزل ذو طابق واحد وسطحه من الصفيح في منطقة بوشيلا في العاصمة دكا صباح اليوم، وذلك بعد تلقى معلومات تفيد بتحصن مجموعة من المتشددين في المنزل.

وقال خان إنه تأكد مقتل شخص، مضيفا أن فرقة تفكيك القنابل تقوم بمسح موقع الانفجار.

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وقامت الشرطة باعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم صاحب المنزل، لاستجوابهم.

وكانت السلطات قد عززت من الإجراءات الأمنية في أنحاء بنجلاديش في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي في كنائس وفنادق بسريلانكا.

وكانت بنجلاديش قد دشنت حملة لمواجهة المسلحين عقب الهجوم الذي نفذه مسلحون متشددون محليون على مطعم شهير في الأول من يوليو 2016، مما أسفر عن مقتل 22 مدنيا ، معظمهم من الأجانب.