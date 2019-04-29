المجلس العسكري السوداني يخرج عن صمته ويكشف حقيقة وجود البشير بالسجن

طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل من يزعم أن اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد من حبسه هناك.

وأكد حميدتي، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، مساء أمس السبت، أن الرئيس السابق، عمر البشير، في السجن، مضيفا أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتا إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف.

وأعرب نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عن "ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيرا إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة"، على حد وصفه.

Advertisements

وأكد عدم وجود أي اتجاه لحل جهاز الأمن والمخابرات، وإنما ستعاد هيكلته، وترتيبه ليكون جهازا قوميا ووطنيا.

ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أفريل الجاري، على وقع إحتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.