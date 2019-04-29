مصرع وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، إثر حادث إطلاق نار في مدينة بولتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفاد مسئولو الشرطة بأن مرتكب الحادث كان نفذ جريمته وسط منطقة تقاطع طرق في المدينة، شهد فعالية طهي على

الجانبين، عندما فتح النار عليهم من دون تمييز ثم لاذ بالفرار.وطلبت الشرطة من سكان المنطقة وشهود العيان المساعدة في تحديد هوية الجاني، وأي ضحايا محتملين بالحادث.