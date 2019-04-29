ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 19 قتيلًا

أعلنت الوكالة الوطنية للكوارث في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت أجزاءً عدة من مقاطعة بنجكولو الإندونيسية، إلى 19 قتيلًا على الأقل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم الإثنين- أن 9 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين في مقاطعة بنجكولو، في حين شردت الفيضانات أكثر من 12 ألف شخص.

تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان أنهار عدة في بنجكولو، مما أدى إلى غمر أجزاء عدة من المقاطعة، وتدمير مئات المباني والجسور والطرق، كما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية، وقطعت الاتصالات البرية بين المناطق في بنجكولو وبين المقاطعة وغيرها من المقاطعات.



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