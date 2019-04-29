اعتقال مشتبه بهم خططوا لهجوم ضد قوات الأمن في فرنسا

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الإثنين، توقيف "عدة أشخاص" بشبهة التورط في خطة هجوم ضدّ قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير"، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".

وبين المتهمين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا.

وقال مصدر مقرّب من التحقيق إنّ الاشخاص الثلاثة الآخرين معروفين بقضايا متعلقة بالحق العام.

وكانت محكمة فرنسية قضت، في مارس الماضي، بالسجن أربع سنوات على رجل أجّـر شقة لإرهابيين كانوا هاربين من العدالة بعد هجمات باريس في نوفمبر عام 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً.

وتعد المحاكمة هي الأولى في فرنسا بشأن هجمات 13 نوفمبر، الأسوأ في تاريخ فرنسا، التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.

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